У літаку пара зайнялась сексом: відмовились зупинитись навіть після прохання

Бортпровідниця одного із популярних авіаперевізників розповіла про шокувальну поведінку пасажирів на борту літака. За її словами, вони можуть мастурбувати, займатись сексом або травмувати працівників.

Про це пише dailystar.co.uk.

Стюардеса на умовах анонімності розповіла, що працювати на борту літаків дуже складно, адже бувають агресивні пасажири, які можуть травмувати або ж грубо порушують дисципліну.

Бортпровідниця пригадала історію, як під час польоту пара почала займатися сексом на задньому ряду крісел. Навіть коли їх спіймали, вони не зупинилися.

"Їх навіть не збентежило, що їх застали за цим заняттям", - сказала стюардеса.

Інший випадок стався, коли чоловік почав під час польоту дивитись порно та мастурбувати.

"Врешті-решт він почав роздягатися і та помочився на себе, і тоді члени екіпажу вирішили, що потрібно його затримати. Вони намагалися відмити його і одягнути", - згадує жінка.

Вона каже, що коли пасажири не займаються сексом один з одним, вони чіпляються до персоналу авіакомпанії. Так пасажири можуть кинути їжу чи випивку у бортпровідника.

Нагадаємо, одружений лікар із лікарні Північного Лондона займався сексом із пацієнткою, "щоб полегшити її біль у грудях".

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