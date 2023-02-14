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У літаку росіянка зняла білизну, оголеною шукала пілотів та покусала бортпровідників: що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У літаку росіянка зняла білизну, оголеною шукала пілотів та покусала бортпровідників: що сталось

Фото: gettyimages.com

Жінку потім прикували наручниками.

У літаку російської компанії "Аерофлот", який виконував рейс "Ставрополь – Москва" агресивна жінка зняла білизну, оголеною намагалась потрапити до кабіни пілотів та покусала бортпровідників.

Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали. 

Все почалось з того, що росіянка курила у туалеті літака. Це помітили бортпровідники та вирішили зробити зауваження жінці. Після цього росіянка зняла бюстгальтер, кричала, що всі помруть та оголеною намагалась потрапити до кабіни пілотів. 

Коли бортпровідники намагались зупинити росіянку, вона їх покусала. Згодом жінку вдалось одягнути, її прикували наручниками. Так вона просиділа до кінця польоту. 

Нагадаємо, в літаку компанії Air India, який летів рейсом з Нью-Йорка до Делі, пасажир помочився просто на 70-річну пасажирку. Водночас жінку не пересадили на нове місце.

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Дата публікації
Перегляди
8112
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