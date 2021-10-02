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У Литві чоловік проковтнув кілограм цвяхів і лез: довжина деяких десять сантиметрів

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У Литві чоловік проковтнув кілограм цвяхів і лез: довжина деяких десять сантиметрів

Металеві предмети він ковтав місяць.

У Литві медики витягли з живота чоловіка кілограм цвяхів, гайок, лез і гайок.

Йому провели операцію Клайпедській університетській лікарні, повідомляє BBC News.

Литовець ковтав металеві предмети протягом місяця, бо відмовмвся від алкоголю. Згодом у чоловіка з'явився біль у живопі. Під час одного з нападів його шпиталізували до лікарні. 

Медки оперували пацієнта три години. Хірург лікарні Шарунас Дайліденас назвав цей випадок унікальним. Деякі металеві предмети, які дістали зі шлунку чоловіка, досягали десяти сантиметрів в довжину. 

Після операції пацієнт перебуває у стабільному стані. Він перебуває у лікарні під наглядом медиків. 

Як повідомлялося, мешканець китайського міста Шеньян посперечався із друзями і проковтнув запальничку. Вона дивом не вибухнула у його шлунку. 25-річний чоловік напідпитку посперечався із друзями про те, що зможе проковтнути запальничку. Він прийняв виклик і з’їв її цілою. Те, що у його шлунку тепер перебуває запальничка, чоловіка не хвилювало. Він гадав, що та вийде із організму природнім шляхом.

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