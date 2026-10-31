У людей завжди було "шосте чуття": про що воно попереджає

Людина має п'ять основних чуттів, за допомогою яких сприймає навколишній світ / © pexels.com

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Поряд із п’ятьма базовими органами чуття в організмі людини діє інтероцепція — так зване «шосте чуття», що полягає у здатності центральної нервової системи сприймати й інтерпретувати внутрішні сигнали організму, такі як серцебиття, дихання та голод.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Більшість людей на Землі знають про п’ять основних чуттів: дотик, зір, слух, нюх та смак. Однак є і шосте, яке називають інтероцепція.

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Інтероцепція — це внутрішній стан нашого тіла, який допомагає людині відчувати та інтерпретувати внутрішні сигнали організму. Фактично це система, що регулює найважливіші функції, такі як голод, температура тіла, частота серцевих скорочень.

Сучасні дослідження вказують на те, що точність цього процесу безпосередньо впливає на емоційну регуляцію, а його порушення є важливим чинником у розвитку тривожних станів, депресії та інших ментальних розладів.

Попри те, наскільки інтероцепція важлива для людини, вченим все ще відомо про неї вкрай мало: досі невідомо, чи відрізняються чоловіки та жінки в тому, наскільки точно вони відчувають внутрішні сигнали тіла. У більш ранніх дослідженнях учені намагалися з’ясувати, як саме чоловіки та жінки сприймають внутрішні сигнали свого організму, проте результати виявилися неоднозначними.

Раніше психологи розповіли, які особливості поведінки можуть викликати підозру та що насправді допомагає перевірити правдивість слів.

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