У Лондоні закрився єдиний у світі музей вагіни

У Великій Британії перший у світі музей вагіни закрився через проблеми з орендою приміщення, розташованого в районі Кемден у Лондоні.

Зазначається, що орендодавець, а саме група компаній LabTech, відмовився продовжувати договір щодо оренди приміщення, термін якої сплив 24 вересня.

"Це справді дуже відстійно", - поділилася із виданням засновниця та директорка музею Флоренс Шехтер. Дівчина вирішила відкрити музей вагіни у 2017 році, коли виявила, що у світі не існує "гінекологічного еквівалента ісландського музею фалосів".

Перш, ніж Шехтер отримала приміщення на Stables Market у 2019 році, її пропозицію без пояснення причин відхилила низка власників нерухомості по всьому Лондону. Дівчина вважає це ознакою "інституційного патріархату".

Зауважимо, що музей користувався попитом серед відвідувачів.

Так, у 2019 році виставку Muff Busters: Vagina Myths and How To Fight Them відвідали 110 тисяч людей, а нещодавно після виставки Periods 89% глядачів розповіли, що після візиту дізналися більше про історію менструації. За даними музею, обидві виставки отримали виключно позитивні відгуки.

Зараз Шехтер шукає нове приміщення для свого музею, а поки обіцяє разом із командою працювати у Мережі.

"Це не кінець музею вагіни - це лише кінець цієї глави нашої історії, - зауважило керівництво установи. - Ми ще не знайшли наше ідеальне наступне приміщення, яке б відповідало нашим потребам як зростаючого музею, в якому розглядаються складні і табуйовані теми. Ми шукаємо і знаємо, що відповідне місце для нас є".

