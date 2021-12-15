У Лондоні жінка знайшла у багнюці на березі річки меч XVI століття

У Лондоні жінка знайшла у багнюці на березі річки меч XVI століття

Жінка збирається передати зброю експертам.

Жителька Лондона Лара Майклм під час прогулянки знайшла меч XVI століття у багнюці на березі Темзи.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Письменниця Лара Майклм захоплюється пошуком скарбів у бруді. Під час чергової прогулянки жінка знайшла ручку меча на березі Темзи у центрі Лондона.

Імовірно, інкрустована міддю дерев'яна ручка меча пролежала на дні річки близько 300 років. Вона збереглася завдяки тому, що була в анаеробному середовищі. Увагу жінки привернув блиск міді, який вона прийняла за золото.

“Це одна з моїх найкращих знахідок”, — наголосила письменниця.

Фото: facebook.com/LondonMudlark

Жінка має намір передати зброю експертам Лондонського музею. Вони вже ознайомилися з фотографіями та підтвердили, що меч може датуватися XVI століттям.

Жінка не хотіла показувати точне місце, де знайшла меч, бо побоюється, що якщо вона зробить це, на це місце прийдуть натовпи людей, сподіваючись знайти інші артефакти. Пошуки скарбів на березі Темзи незаконні без спеціального дозволу від портової влади Лондона. Знайдені предмети не можна продавати у приватному порядку.

За останні 30 років Музей Лондона отримав понад 90 тисяч об'єктів, знайдених на березі Темзи, але для широкого загалу представлені лише деякі з них.

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Нагадаємо, у Швейцарії археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи одразу знайшли сотні артефактів у регіоні.

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