У Луцьку засудили чоловіка через фото на сайті знайомств: що він зробив

Житель Луцька присилав своїй знайомі пікантні фото. На суді він заявив, що так розважався. Як його покарали?

У Луцьку до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який на сайті знайомств поширював свої інтимні фото.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

За даними суду, підсудним з одружений чоловік, який мешкає у Луцьку. Він у вересні 2024 року сфотографував свій статевий орган. Згодом на сайті знайомств він почав спілкуватись із жінкою, які переслав пікантні фото. Далі він надіслав їй "нюдси" ще і в одному із месенджерів.

На суді житель Луцька провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "розповсюджував зображення та відео порнографічного характеру своїй знайомій заради розваги. Не знав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Про вчинене шкодує, такого більше не повториться".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 301 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одесі жінка сфотографувала свої статеві органи і поплатилась.

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