У Мексиканській затоці на глибині зафільмували моторошного кальмара (відео)

У Мексиканській затоці на глибині зафільмували моторошного кальмара (відео)

Помітили цю таємничу істоту на глибині 2385 метрів.

У Мексиканській затоці вченим вдалося зробити приголомшливі кадри кальмара з величезними клещнями, що переливаються, і щупальцями.

Про це пише Science Alert.

Вчені помітили цю таємничу істоту на глибині 2385 метрів під час недавньої експедиції, у ході якої команда досліджувала маловивчені глибоководні райони в західній частині Атлантичного океану біля південно-східних берегів США.

Зазвичай у кальмарів 4 або 5 пари клещнів і пара щупалець (ловчих рук). Однак на цих кадрах можемо спостерігати 8 клещнів і 2 щупальців, розкинутих за ним.

На сьогоднішній день було зафіксовано менше 20 підтверджених випадків виявлення цього глибоководного головоногого молюска, відомого як Magnapinna.

Нагадаємо:

На одному із пляжів у штаті Орегон (США) вперше у цьому регіоні було виявлено червоно-помаранчеву рибу-опах, яку ще називають “місячною рибою”. Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату.

яку ще називають “місячною рибою”. Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату. Раніше американка Деббі Геддес спіймала рибу з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах.

з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах. Також у США на березі океану знайшли труп риби із зубами, які виглядають наче людські. Хоча вигляд риби може когось шокувати, але вона не є рідкісною. Archosargus probatocephalus не входить до списку загрозливих або вразливих Світового союзу охорони природи, і часто трапляється рибалкам. Хоч важко у це повірити з огляду на зовнішність риби, але вона відома своїм білим м'ясом і м'яким смаком.

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