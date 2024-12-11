У Мережі висміяли світлину розшукуваного злочинця, яку опублікувала поліція – фото

Юзери вигадали чимало жартів.
В Сандерленді, Велика Британія, поліція розшукує чоловіка, але всі сміються з його фотографії.
Про це пише Daily Star.
Поліція Нортумбрії розшукує 26-річного чоловіка на ім'я Бредлі Фінн. "Фінн розшукується у зв'язку з правопорушеннями, зокрема нападом і небезпечним водінням", – йдеться в пресрелізі поліції.
Допис правоохоронців у Facebook зібрав понад 600 вподобань, коментарів і поширень, що може допомогти поширити інформацію про його упіймання.
Зухвалі коментатори не могли не помітити, що у Фінна доволі рідке волосся на голові.
- Вам потрібно видати ордер і на обшук його перукаря.
- Шторм "Дарраг" не був би добрим до його чубчика.
- Його легко можна було зловити, він явно бігає всюди задом наперед.
- Поліція прочісує територію.
- Поліціє Нортумбрії, я думаю, ви отримуєте всі фотографії ваших недавніх злочинців та обираєте найгіршу для публікації! Це фантастична послуга, яку ви пропонуєте! Абсолютно вию тут з деякими з цих коментарів.
Хоча в коментарях на Facebook ніхто не надав жодної інформації про розшукуваного, цей вірусний допис гарантовано приверне увагу до справи і допоможе поліції в її пошуках.
Фінн або будь-хто, хто вважає, що бачив його, повинен надіслати поліції Нортумбрії пряме повідомлення в соціальних мережах або через форму повідомлення на їхньому сайті.
В заяві додається: "Ми хотіли б нагадати людям, що переховування розшукуваної особи є злочином, і винні можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності... Ви бачили Бредлі Фінна? Напишіть нам або скористайтеся онлайн-чатом і формами для повідомлень на нашому сайті. Якщо ви не можете зв'язатися з нами таким чином, зателефонуйте 101. Будь ласка, вкажіть номер злочину: 124068T/24. Ви також можете зв'язатися з Crimestoppers анонімно за номером 0800 555 111".
Нагадаємо, нещодавно втікач поскаржився на копів, які використали його "похмільне" фото. Він надав нове і був спійманий.
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