У Мережі висміяли світлину розшукуваного злочинця, яку опублікувала поліція – фото

В Сандерленді, Велика Британія, поліція розшукує чоловіка, але всі сміються з його фотографії.

Про це пише Daily Star.

Поліція Нортумбрії розшукує 26-річного чоловіка на ім'я Бредлі Фінн. "Фінн розшукується у зв'язку з правопорушеннями, зокрема нападом і небезпечним водінням", – йдеться в пресрелізі поліції.

Допис правоохоронців у Facebook зібрав понад 600 вподобань, коментарів і поширень, що може допомогти поширити інформацію про його упіймання.

Бредлі Фінн / Фото: Northumbria Police

Зухвалі коментатори не могли не помітити, що у Фінна доволі рідке волосся на голові.

Вам потрібно видати ордер і на обшук його перукаря.

Шторм "Дарраг" не був би добрим до його чубчика.

Його легко можна було зловити, він явно бігає всюди задом наперед.

Поліція прочісує територію.

Поліціє Нортумбрії, я думаю, ви отримуєте всі фотографії ваших недавніх злочинців та обираєте найгіршу для публікації! Це фантастична послуга, яку ви пропонуєте! Абсолютно вию тут з деякими з цих коментарів.

Хоча в коментарях на Facebook ніхто не надав жодної інформації про розшукуваного, цей вірусний допис гарантовано приверне увагу до справи і допоможе поліції в її пошуках.

Фінн або будь-хто, хто вважає, що бачив його, повинен надіслати поліції Нортумбрії пряме повідомлення в соціальних мережах або через форму повідомлення на їхньому сайті.

В заяві додається: "Ми хотіли б нагадати людям, що переховування розшукуваної особи є злочином, і винні можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності... Ви бачили Бредлі Фінна? Напишіть нам або скористайтеся онлайн-чатом і формами для повідомлень на нашому сайті. Якщо ви не можете зв'язатися з нами таким чином, зателефонуйте 101. Будь ласка, вкажіть номер злочину: 124068T/24. Ви також можете зв'язатися з Crimestoppers анонімно за номером 0800 555 111".

Нагадаємо, нещодавно втікач поскаржився на копів, які використали його "похмільне" фото. Він надав нове і був спійманий.

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