У Мережі з'явилося перше відео гігантського айсберга розміром з Лондон

Британська антарктична служба (BAS) опублікувала перші кадри масивного айсберга A81.

Він відколовся від шельфового льодовика Бранта наприкінці січня. Його площа майже 1550 квадратних кілометрів.

На відео, знятого в повітря, видно велетенську крижану брилу.

Повідомляється, що це вже другий гігантський розкол у цьому районі за останні два роки. Він стався за 10 років після того, як вчені BAS уперше виявили збільшення великих тріщин у льоду.

Очікується, що A81 попливе слідом попередніх айсбергів, віднесених сильним Антарктичним прибережним течією на захід. Вчені продовжуватимуть відстежувати та контролювати A81, оскільки він продовжує дрейфувати через море Ведделла і далі на північ у бік Південно-Атлантичного басейну.

Нагадаємо, 93-річна британка зв'язала двометрову копію Букінгемського палацу. На створення моделі пішло вісім місяців та близько 100 клубків вовни.

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