У Мережу злили відео, як 63-річний мер міста займається сексом із двома жінками

Міський голова Мінасу, Бразилія, опинився в центрі скандалу, пов'язаного з секс-відео, після того, як його нібито зняли на камеру під час групового сексу.

63-річний урядовець Карлос Альберто Лерея був шокований появою ролика тривалістю 7 хвилин та 11 секунд.

Державна судова поліція Гоясу проаналізувала запис після того, як про нього повідомив один з членів ради. Вони встановили, що чоловіка пестять "доти, поки не починається сексуальна активність з жінкою праворуч, а потім з іншою жінкою, яка спочатку лягла на ліжко".

Згідно зі звітом судмедекспертів, опублікованим 28 серпня, на відеозаписі "не було помітно жодного монтажу". У перекладі звіту, опублікованому на місцевому новинному сайті Manaus Time, йдеться про це: "Перцептивний аналіз послідовності зображень не виявив жодних помітних змін. Відео представляло логічний контекст, без жодних ознак вирізок, вставок, зміни кольору або геометричних невідповідностей, пов'язаних із тінями, джерелами світла, об'єктами та їхніми відображеннями, на додаток до логічної послідовності подій. Перцептивний аналіз не виявив жодних скорочень або переривань у мовленні або фоновому аудіо, на додаток до ідеальної синхронізації з подіями, що спостерігаються на відео...".

Вважається, що відеозапис був зроблений на мобільний телефон, який "розмістили під столом, сервантом або комодом", що свідчить про те, що чоловік, ймовірно, не знав про те, що його знімають.

У звіті додається: "Над меблями була накинута тканина, яка звисала краями і частково закривала верхню частину відео". Невідомо, де саме було зроблено запис.

63-річний Лерея наразі балотується на переобрання. Кандидат від Соціал-демократичної партії Бразилії раніше був депутатом штату і депутатом з правом відстрочки, що є еквівалентом члена парламенту.

Його суперник Роджер Сібра порушив питання про інтимне відео. У відповідь мер сказав: "Те, що ви робите зі мною – негуманно. Вам має бути соромно!".

Бразильське видання O Tempo повідомило, що мер попросив Сібру повернутися до обговорення таких питань, як охорона здоров'я, освіта і транспорт. Сібра кинув виклик меру через "нібито відсутність етикету".

