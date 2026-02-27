Реклама

У Китаї набирає популярності небезпечний «лайфгак» для схуднення: користувачі обмотують рот харчовою плівкою, імітуючи процес жування, але фактично не ковтаючи їжу.

Про це пише Oddity Central.

Суть тенденції полягає в тому, що поліетилен нібито дозволяє «обдурити» мозок — люди кладуть їжу до рота поверх плівки, активно жують, відчуваючи смак і текстуру, а потім усе викидають. Прихильники методу стверджують, що це створює ілюзію ситості без споживання калорій.

Втім, експерти застерігають: імітація приймання їжі не забезпечує організм енергією та поживними речовинами. Навпаки, така поведінка може посилити відчуття голоду, спровокувати зриви та сприяти формуванню розладів харчової поведінки, зокрема булімії та анорексії.

Окремий ризик — потрапляння мікропластику до організму. Під час жування поліетиленової плівки можуть відділятися дрібні частинки, які разом зі слиною потрапляють до дихальних шляхів та травної системи. Наслідки регулярного споживання мікропластику досі активно досліджуються, однак науковці вже пов’язують його з потенційними запальними процесами та іншими ускладненнями.

Тренд, який починався як дивний експеримент, швидко переріс у вірусне явище з мільйонами переглядів і жвавими дискусіями. Медики наголошують: подібні практики не мають доказової ефективності та можуть завдати шкоди фізичному й психічному здоров’ю.

