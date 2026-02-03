У моделі OnlyFans виросли гігантські груди попри схуднення: в чому річ (фото)

У моделі OnlyFans Тіанни Мун величезні груди через рідкісну хворобу / © SWNS

30-річна британка Тіанна Мун зіткнулася з аномальним ростом грудей до розміру 34NN (приблизно до 19-го розміру за українськими мірками), який не змогли зупинити навіть ін’єкції для схуднення Mounjaro. Лікарі діагностували у жінки вкрай рідкісну гігантомастію, що загрожує її життю та диханню.

Про це пише Lad Bible.

Тіанна була щиро здивована тим, що її груди продовжували збільшуватися, попри цілеспрямовані спроби схуднути.

Через травму голови жінка втратила можливість працювати, тож 2021 року започаткувала кар’єру на платформі OnlyFans. Нині вона отримує близько 10 тис. фунтів стерлінгів щомісяця від діяльності на цьому онлайн-ресурсі для дорослих.

Саме завдяки цій платформі Тіанна отримала пораду, яка суттєво вплинула на її подальше життя: один із підписників звернув увагу, що реальний розмір грудей жінки значно більший, ніж вона припускала.

У моделі OnlyFans Тіанни Мун величезні груди через рідкісну хворобу / © SWNS

Жінка намагалася схуднути задля операції зі зменшення грудей

Тіанна почала використовувати інʼєкції Mounjaro, сподіваючись досягти ваги, яка дозволила б їй зробити операцію зі зменшення грудей. Значна маса грудей уже спричиняла серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема оніміння рук, ушкодження шкіри та труднощі з диханням у положенні лежачи.

Попри те, що на популярному препараті для зниження ваги жінці вдалося скинути понад 31 кг, Тіанна була шокована — розмір грудей збільшився. Через цю «дивну» ситуацію вона зрештою звернулася за професійною медичною допомогою.

«Коли я виклала лікарю всю медичну історію — схуднення на Mounjaro, збільшення грудей і побічні ефекти, — він прямо сказав: «це гігантомастія». Мені досить рано поставили діагноз, адже такий ріст не характерний для жодного іншого стану. Після цього я вирішила позбутися зайвої ваги й захистити спину через цей діагноз», — зазначила жінка.

У листопаді 2025 року вона приватно перенесла операцію зі зменшення шлунка — гастричний рукав. За словами Тіанни, це було зроблено, щоб «захистити» спину та «запобігти майбутньому болю». Водночас вона розглядає й операцію зі зменшення грудей, однак лікарі попередили: існує ризик, що груди можуть знову збільшитися до нинішніх розмірів.

У моделі OnlyFans Тіанни Мун величезні груди через рідкісну хворобу / © SWNS

Що таке гігантомастія?

Гігантомастія, відома також як гіпертрофія або макромастія молочних залоз, — це рідкісне захворювання, за якого відбувається надмірний ріст грудної тканини, що призводить до вкрай великого розміру грудей.

Таке швидке й непропорційне збільшення може виникати як у період статевого дозрівання, так і в дорослому віці. Стан вважається рідкісним, якщо надлишкова маса грудної тканини становить щонайменше п’ять фунтів (понад 2 кг) або якщо груди перевищують три відсотки від загальної маси тіла.

За інформацією Cleveland Clinic, у світі зафіксовано лише близько 300 випадків гігантомастії, що підкреслює її виняткову рідкісність і пояснює, чому вона часто супроводжується не лише фізичним, а й психологічним дискомфортом.

Окрім болю в шиї, спині та грудях, проблеми можуть спричиняти й бюстгальтери, які залишають сверблячі сліди та вм’ятини на шкірі. У деяких випадках також виникають інфекції, порушення постави та зниження чутливості сосків.

Також гігантомастія може ускладнювати грудне вигодовування через появу пухирів і зменшення вироблення молока.

Чому виникає гігантомастія?

Медики виокремлюють чотири основні типи гігантомастії:

ювенільну — що проявляється в період статевого дозрівання; гестаційну — пов’язану з вагітністю; медикаментозно зумовлену; ідіопатичну — без встановленої причини.

Серед можливих чинників також називають гормональні збої, аутоімунні захворювання (зокрема вовчак чи артрит), ожиріння та спадкову схильність.

Які варіанти лікування існують?

Як показує досвід Тіанни, швидкого й універсального рішення цієї проблеми не існує.

Хоча операція зі зменшення грудей часто розглядається як можливий вихід для людей із надмірно великими грудьми, гарантії того, що тканина не почне зростати знову, немає.

У найтяжчих або повторюваних випадках лікарі можуть рекомендувати мастектомію — повне видалення грудної тканини.

Також іноді застосовують медикаментозне лікування для зупинки або сповільнення росту тканини, однак на пізніх стадіях це зазвичай не дає суттєвого полегшення.

Нагадаємо, 25-річна Мішель Секвена з ПАР, яка мала розмір 70A, за рік зіткнулася з аномальним ростом грудей до розміру G через гігантомастію. Хвороба супроводжувалася болем, почервонінням шкіри та проблемами зі спиною, що змусило дівчину ховати фігуру під вільним одягом. Через високу вартість операції зі зменшення грудей Мішель звернулася за допомогою до користувачів TikTok, і завдяки донатам підписників їй вдалося зменшити бюст до 75D.