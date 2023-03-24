У Москві чоловік в рясі та з іконою прибрав “конкурентку” ударом ноги: відео

Бабуся-квіткарка у столиці Росії постраждала від чоловіка, який поряд з нею просив милостиню.

У Москві поблизу станції метро з красномовною назвою “Марксистська” розігралася драматична сцена, яка ілюструє “класову боротьбу” між прохачем милостині та вуличною продавчинею квітів. Кремезний чоловік у рясі, який міцно тримав на грудях іконку, брутальним ударом ноги прогнав “конкурентку”.

Відео з місця події опубліковане в Telegram-каналі Baza.

Чоловік, який збирав пожертвування, поводився доволі смиренно до того часу, поки бабуся з букетами квітів не поміняла локацію, підійшовши надто близько до прохача милостині. У таких діях він, очевидно, розгледів ознаку нездорової конкуренції. Оскільки руки були зайняті іконою, він прогнав бабусю розмашистим ударом ноги.

Удар був доволі відчутним, судячи з того, що після цього з квітів на асфальт посипалися пелюстки. Жінка заплакала, звертаючись до свідків, бо не очікувала такої агресії від “божого чоловіка”. Але, мабуть, вона простила його, оскільки не стала викликати на місце події поліцію.

Нагадаємо, раніше популярний російський блогер і сімейний психолог Сатья Дас, який проводить семінари з психології та роздає поради подружнім парам, під час семінару у Великому Новгороді вдарив відвідувачку.

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