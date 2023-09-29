У Москві під час "святкового” концерту на Красній площі прочитали вірш про Бандеру: відео

У п’ятницю, 29 вересня, у столиці держави-агресорки влаштували "святковий" концерт, приурочений до спроби анексії Росією українських територій. Він має назву “Одна країна, одна сім’я, одна Росія”, що перегукується із гаслом “Один народ, один рейх, один фюрер”, яке використовувала нацистська партія Гітлера.

У Мережі опубліковано фрагмент цього дійства, під час якого один із шоуменів, автор “сатиричних байок” Влад Маленко, прочитав вірша, в якому згадується свастика і Степан Бандера.

Виступаючи перед юрбою росіян, які прийшли на концерт, цей, з дозволу сказати, “поет” лякав їх страшними картинками “життя в Україні”:

"Повылуплялись всюду головастики,

в мозги молодняка внедряя свастику,

исподтишка дела свои творя,

превознося Бандеру-упыря.

И стали мальчики хотеть под носом усики,

И стали девочки носить потоньше трусики..."

У Москві під час "святкового” концерту на Красній площі прочитали вірш про Бандеру

За розкладом концерт триватиме дві години. На ньому виступатимуть виконавці, які регулярно беруть участь у подібних заходах — "Любе", Shaman, Поліна Гагаріна, Григорій Лепс, Олег Газманов та інші.

Раніше на таких концертах завжди з'являвся Володимир Путін, проте цього разу його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що "у планах у президента цього немає".

Концерт, на відміну від попередніх аналогічних заходів, не транслюється ні в ефірі федеральних каналів, ні в Інтернеті.

Попередньо з’являлися фото із підготовки до цього заходу, на якому видно, що на вході на Красну площу встановлені металодетектори, територія обгороджена, довкола багато співробітників Росгвардії.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про встановлення 30 вересня “Дня возз'єднання”, під час якого в державі-агресорці святкуватимуть окупацію Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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