У Москві виявили інститут, який досліджував телепортацію і "машину часу"

Московський державний університет / © Pixabay

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В одному з провідних вишів Росії, Московському державному університеті імені Ломоносова, виявили Інститут досліджень природи часу (ІІПВ), який понад 25 років займався вивченням телепортації, ефіродинаміки та екстрасенсорики. Зокрема, московські «науковці» досліджували можливість отримання інформації з майбутнього за допомогою «машини часу».

Про існування цієї псевдонаукової структури дізналися журналісти RTVI, які натрапили на його сайт в Інтернеті.

Ресурс розташовувався на піддомені московського вишу, містив логотип МДУ та адресу кафедри біофізики. На головній сторінці розміщувалася подяка Центру телекомунікацій та технологій університету за підтримку.

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Поточним керівником цієї установи значиться провідний науковий співробітник Фізичного інституту імені Лебедєва РАН Ігор Булиженков, який відомий тим, що заперечує механіку Ньютона. Одним з напрямів діяльності організації значилося «розуміння природи мінливості світу».

Інститут заявляв про наявність у нього 24 лабораторій-кафедр, які проводили специфічні дослідження у напрямках зі сфери наукової фантастики.

Насправді ключовою активністю ІІПВ було проведення семінарів. На них, зокрема, обговорювалася можливість отримання інформації з майбутнього, «машини часу» та телепортації.

Один із доповідачів стверджував, що бачив живого стегозавра, який вимер 150 млн років тому. В іншому семінарі взяв участь автор псевдонаукової теорії торсіонних полів Геннадій Шипов, виступ якого транслювався на тлі зображення НЛО.

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Відеозаписи із сайту вказують, що заходи проходили в аудиторіях біологічного факультету МДУ, але його керівництво заявило, що було не в курсі існування Інституту досліджень природи часу.

Після того, як RTVI звернувся до прес-служби МДУ з проханням уточнити, чи є в університеті така структура і чи пов’язана вона з офіційною науковою діяльністю, сайт ІІПВ перестав працювати. Копія його сторінок доступна у вебархіві.

Нагадаємо, раніше учений з Гарварду опублікував моторошне попередження про таємничий міжзоряний об’єкт, що мчить крізь нашу Сонячну систему.