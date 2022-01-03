"У моєї мами нема їжі та грошей": жінка через скруту залишила немовля на вулиці зі зворушливою запискою

"У моєї мами нема їжі та грошей": жінка через скруту залишила немовля на вулиці зі зворушливою запискою

Дитину врятувала перехожа.

У місті Фербанкс, що у штаті Аляска в США, мати залишила своє немовля на морозі в картонній коробці. Також вона написала записку з проханням подбати про новонародженого.

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Про це пише nypost.com.

Дитину в картонній коробці напередодні Нового року біля свого будинку знайшла місцева жителька Роксі Лейн. Тоді на вулиці було 12 градусів морозу. Вона одразу викликала медиків та поліцію. Хлопчика госпіталізували, він здоровий.

Роксі Лейн розповіла, що біля дитини була записка, яка її дуже зворушила. У ній мати просила подбати про немовля.

"Я народився 31 грудня 2021 року о 6:00. Моя мати була на 28 тижні, коли народила мене. У моїх батьків, дідуся та бабусі немає ні грошей, ні їжі, щоб виростити мене. Моїй матері дуже сумно, через те, що вона так вчинила. Візьміть мене і знайдіть люблячу родину. Мене звати Тешон", - йшлось у записці.

nypost.com

Роксі Лейн каже, що вона була зворушена запискою і хоче розшукати матір немовляти, оскільки їй може знадобитись медична допомога.

"Можливо той, хто це зробив, був у відчаї та зробив найважчий вибір у своєму житті. Але мати назвала його, у цьому полягає любов", - каже жінка.

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