У мозку чоловіка протягом 5 місяців були палички для їжі: як вони туди потрапили (фото)

Він звернувся до лікарів лише нещодавно.

У В'єтнамі чоловік п'ять місяців ходив із паличками для їжі глибоко у черепі.

Про це пише Vietnam.vn.

35-річний мешканець провінції Куанг Бінь потрапив на огляд до медиків лише днями. Протягом тривалого часу його мучив сильний головний біль і гній, який іноді витікав з носа і горла.

Нещодавно чоловік відчув свербіж у носі, тому він скористався пінцетом, щоб видалити сторонній предмет, і раптово виявив усередині дещо велике. Одразу після цього сім'я доправила його до відділення невідкладної допомоги. Чоловік почав втрачати зір.

Під час комп'ютерної томографії головного мозку лікарі констатували внутрішньочерепний пневмоторакс та виявили зламані палички для їжі.

У черепі чоловіка 5 місяців були палички для їжі / Фото: BVCC

За словами сім'ї пацієнта, близько 5 місяців тому в стані алкогольного сп'яніння він побився з іншою людиною і отримав поранення. Чоловіка доставили до відділення невідкладної допомоги, але жодних відхилень у ділянці носа виявлено не було, і йому було надано лише медичну допомогу.

Чоловік був шокований, коли дізнався, що палички стирчали з його носа в мозок. Він пам'ятає лише, що під час бійки біля столу йому щось встромили в обличчя.

Після консультації медична бригада вирішила провести ендоскопічну операцію та мікрохірургію. Після успішної процедури стан здоров'я чоловіка наразі стабільний, він продовжує отримувати лікування та очікує на виписку з медзакладу.

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