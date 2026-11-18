Літак авіакомпанії Frontier Airlines / © Associated Press

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У США пасажирський літак авіакомпанії Frontier Airlines був змушений здійснити аварійну посадку через масштабний потоп у салоні, спричинений проривом труби в туалеті. Пілот оголосив сигнал лиха, оскільки вода почала затоплювати підлогу літака, а екіпаж занепокоївся можливими проблемами з бортовою електронікою.

Про це повідомляє видання People.

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Інцидент стався 11 листопада під час виконання рейсу 3566 із Денвера до Детройта. Літак Airbus A321neo вилетів із Міжнародного аеропорту Денвера невдовзі після 11:00 за місцевим часом.

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Коли лайнер перебував поблизу кордону штатів Айова та Іллінойс, пілот зв’язався з авіадиспетчерами та тричі подав міжнародний сигнал лиха Mayday.

За словами командира повітряного судна, у передньому туалеті літака прорвало трубу, через що вода почала стрімко розтікатися салоном і затоплювати його задню частину.

Пілот повідомив, що побоюється можливих пошкоджень електронного обладнання, тому попросив змінити маршрут і дозволити посадку в міжнародному аеропорту О’Гара в Чикаго.

Коли диспетчер поцікавився ситуацією на борту, командир літака описав її досить незвично: «У нас у цьому літаку просто озеро».

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Вода з туалету затопила підлогу салону

Літак успішно приземлився в Чикаго незадовго до 14:00 за місцевим часом. Попри те, що аварійно-рятувальні служби супроводжували повітряне судно, їхня допомога екіпажу не знадобилася.

Пілот повідомив диспетчерам, що вода була практично всюди, однак літак може самостійно дістатися до виходу на посадку. Там повітряне судно мали оглянути технічні фахівці.

Відеозаписи, зроблені пасажирами та оприлюднені телеканалами NBC Chicago й ABC7, демонструють затоплену підлогу салону. На одному з роликів видно, як вода безперервно витікає з-під дверей переднього туалету.

У Frontier Airlines підтвердили, що на борту рейсу 3566 стався витік у передньому туалеті, внаслідок чого вода розлилася частиною салону.

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За даними сервісу FlightAware, пасажирів згодом доправили до Детройта резервним рейсом, який вилетів із Чикаго пізніше того самого вечора.

Нагадаємо, в Ірландії чоловік із сокирою проник до американського військового літака вартістю 60 мільйонів доларів і пошкодив його настільки, що той більше не зможе літати.

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