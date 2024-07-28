У NASA попередили про аномалію у магнітному полі Землі, яка становить серйозну загрозу

Тривалі дослідження аномалії свідчать, що вона не тільки повільно дрейфує в північно-західному напрямку, але й перебуває в процесі розщеплення надвоє.

У магнітному полі Землі зафіксоване дивне явище, яке називають Південноатлантичною аномалією. Фахівці NASA, які уже близько 5 років спостерігають за цим явищем, кажуть, що аномалія охоплює гігантську територію між Південною Америкою та південно-західною Африкою, при цьому вона повільно рухається і зростає.

Про це повідомляє видання Science Alert.

Вчені NASA описують це явище як "вм'ятину" у магнітному полі Землі або "яму в космосі". За їхніми словами, аномалія поки що ніяк не впливає на життя на Землі, але цього не можна сказати про орбітальні космічні кораблі (включаючи Міжнародну космічну станцію), які проходять безпосередньо через аномалію, обертаючись навколо планети на низькій навколоземній орбіті.

Знижена напруженість магнітного поля всередині аномалії означає, що технологічні системи на борту супутників можуть виходити з ладу внаслідок впливу заряджених частинок від Сонця.

"Магнітне поле насправді є суперпозицією полів від багатьох джерел струму", — пояснив у 2020 році геофізик Террі Сабака з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Грінбелті, штат Меріленд.

Основним джерелом його формування вважається закручений океан розплавленого заліза всередині зовнішнього ядра Землі, на тисячі кілометрів під землею. Рух цієї маси створює електричні струми, які створюють магнітне поле Землі, але не обов’язково рівномірно.

Величезне сховище щільних порід під назвою Африканська велика провінція низької швидкості зсуву, розташоване приблизно на 2900 кілометрах нижче африканського континенту, порушує генерацію поля, що призводить до його різкого ослаблення ефекту, чому сприяє нахил осі магнітного поля планети.

Тривалі дослідження за аномалією свідчать, що вона не тільки повільно дрейфує в північно-західному напрямку, але й перебуває в процесі розщеплення надвоє, при цьому кожна її частина представляє окремий центр мінімальної магнітної інтенсивності в межах більшої аномалії.

Наразі невідомо, чи є ця аномалія передвісником перевороту магнітного поля планети, який відбувається раз на сотню тисяч років.

Нагадаємо, двоє астронавтів NASA застрягли на Міжнародній космічній станції (МКС) після того, як капсула Starliner компанії Boeing стикнулася з низкою технічних проблем.

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