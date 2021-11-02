"У наших дітей теж є такі плями": у Великій Британії жінка випадково розкрила зраду чоловіка з подругою

"У наших дітей теж є такі плями": у Великій Британії жінка випадково розкрила зраду чоловіка з подругою

Пара вирішила розлучитися.

У Великій Британії жінка дізналася про зраду чоловіка, помітивши родиму пляму у дитини своєї найкращої подруги.

Про це пише видання The Mirror.

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За словами жінки, вона перебувала поруч з подругою під час пологів.

“Подруга мені зателефонувала і я поїхала з неюдо лікарні”, - каже жінка.

А коли через кілька днів вона міняла підгузник новонародженої доньки подруги, помітила на тілі дитини родиму пляму - точно таку, як у їхніх з чоловіком дітей.

"У наших дітей теж є такі плями, тому, побачивши її, я зрозуміла, що батько дитини - мій чоловік", — додала вона.

Чоловік спочатку все заперечував, але потім сказав правду про зв’язок з іншою. Після цього пара вирішила розлучитися.

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