"У наших дітей теж є такі плями": у Великій Британії жінка випадково розкрила зраду чоловіка з подругою

Пара вирішила розлучитися.
У Великій Британії жінка дізналася про зраду чоловіка, помітивши родиму пляму у дитини своєї найкращої подруги.
Про це пише видання The Mirror.
За словами жінки, вона перебувала поруч з подругою під час пологів.
“Подруга мені зателефонувала і я поїхала з неюдо лікарні”, - каже жінка.
А коли через кілька днів вона міняла підгузник новонародженої доньки подруги, помітила на тілі дитини родиму пляму - точно таку, як у їхніх з чоловіком дітей.
"У наших дітей теж є такі плями, тому, побачивши її, я зрозуміла, що батько дитини - мій чоловік", — додала вона.
Чоловік спочатку все заперечував, але потім сказав правду про зв’язок з іншою. Після цього пара вирішила розлучитися.
Читайте також:
В Англії наречений зламав три ребра жінці у першу шлюбну ніч
В Індії 17-річна дівчина приховала вагітність і народила дитину за відео в YouTube
94-річного педофіла досі вважають небезпечним: суд вдесяте відмовився помилувати "Шиплячого Сіда"
[media type="video" id="387061260"