У небі з’явиться рідкісне явище: коли спостерігати "смайлик" трьох світил

Ранкове небо / © Pixabay

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Рідкісна астрономічна подія відбудеться вранці 25 квітня, коли Місяць, Венера і Сатурн з’являться на небосхилі в потрійному з’єднанні, що нагадуватиме «усміхнене обличчя». Його буде видно з будь-якої точки світу за умови відкритого та безхмарного горизонту.

Про це повідомляє NASA.

Це небесне видовище можна буде спостерігати біля східного горизонту незадовго до сходу сонця. Обидві планети яскраві, і їх легко побачити неозброєним оком, а серп Місяця доповнить зображення «усміхненим ротом».

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«Венера вище над східним горизонтом, Сатурн нижче, а тонкий серпоподібний Місяць трохи північніше і нижче», — повідомляє NASA.

Розташування «небесного смайлика» на горизонті / © NASA

У цій конфігурації тонкий місяць виглядає як посмішка.

«Деяким людям трикутник, утворений цими яскравими об’єктами, може виглядати як смайлик», — пояснила місцевій станції KSNT у Канзасі Бренда Калбертсон, представник NASA.

Для найкращих умов спостереження потрібно знайти місце з відкритим східним горизонтом і без світлового забруднення.

За певних умов можна також побачити планету Меркурій, трохи нижче «усміхненого обличчя», але вона буде дуже низько в небі і може бути помітна не скрізь.

Потрійне з’єднання відбудеться всього через кілька днів після піку метеорного дощу Лірід. Його можна спостерігати в ніч проти 22 квітня з 22:30 до 5:00 за місцевим часом.

Небо буде сприятливим для спостережень через зростаючий Місяць, який не буде давати сильного світла. За даними NASA, за оптимальних умов можна побачити до 15 метеорів на годину.

Нагадаємо, 24 березня жителі України та інших країн Європи спостерігали рідкісне небесне явище — блакитну спіраль у небі.