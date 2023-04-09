У нічному небі над Італією з’явилося величезне червоне коло: що це було (фото)

Химерний гігантський диск блимав у небі, з’являючись на долі секунди.

Нещодавно в нічному небі над Італією з’явилося величезне червоне коло, яке своїми обрисами нагадувало гігантський НЛО. Химерний диск з'являвся і зникав за долі секунди, створюючи дивне світлове шоу. Попри це фотографу Вальтеру Бінотто вдалося зафіксувати це видовище над містом Поссаньо.

Про це повідомляє Live Science.

Величезне коло діаметром близько 360 кілометрів з’явилося над центральною Італією та частиною Адріатичного моря.

Як пояснюють фахівці, це був рідкісний тип стратосферних чи мезосферних збурень, які виникають внаслідок інтенсивної електрифікації грози.

Червоні кільця утворюються, коли електромагнітні імпульси, випромінювані блискавкою, влучають в іонізовану частину верхньої атмосфери, яка простягається від 80 до 644 км над рівнем моря.

Вперше це явище виявили лише в 1990 році завдяки камерам на борту космічних човників NASA. Знімок, зроблений фотографом Бінотто, можливо, найкраще зображення такого кільця, зроблене із Землі.

Ймовірно, цей електромагнітний імпульс був спричиненим сильним штормом поблизу Анкони - міста, розташованого приблизно за 280 км на південний схід від Поссаньо.

Під час цього шторму надзвичайно сильний удар блискавки, принаймні в десять разів сильніший за звичайну блискавку, ймовірно, спричинив електричний удар, який потім вдарив по іоносфері. Заряджені частинки розбурхали атоми азоту, які й випромінюють червонувате світіння.

Нагадаємо, увечері 6 квітня мешканці російського міста Іркутська стали очевидцями яскравого падіння небесного тіла, яке, ймовірно, було метеоритом. У декого виникла паніка через страх перед ракетою.

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