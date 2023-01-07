У Нідерландах шукають нацистські скарби: національний архів оприлюднив секретну карту

Десятки шукачів скарбів із металодетекторами вирушили у поля навколо села Оммерен, де начебто сховані коштовності.

Національний архів Нідерландів оприлюднив стару карту, на якій показано місце, де нібито німецькі солдати наприкінці Другої світової війни сховали цінні речі на мільйони євро. Десятки шукачів скарбів вирушили у поля навколо села Оммерен.

Про це повідомило в суботу, 7 січня, британське видання The Guardian.

Згідно з архівом, чотири великі ящики, наповнені діамантами, рубінами, золотими монетами, годинниками та різними видами ювелірних виробів, награбовані нацистами в банку міста Арнем у східних Нідерландах у серпні 1944 року, могли бути заховані у вказаному на карті місці.

Невдовзі після війни Голландський інститут, якому було доручено шукати німецьку власність у країні, отримав карту від німецького солдата. Файл, що містить карту, був оприлюднений цього тижня, оскільки максимальний 75-річний термін збереження її в секреті минув.

Існування скарбу ніколи не було повністю доведено. Тим не менш, інститут зробив кілька невдалих спроб знайти його в 1947 році, повідомила прес-секретар національного архіву Анн-Маріке Самсон.

“Ми не знаємо, чи існує скарб. Інститут уважно вивчив це питання і визнав історію про нього достовірною. Але він так і не знайшов скарб. А якби він існував, то хтось міг би його вже викопати”, – додала вона.

Тепер на територією, на якій позначено місце скарбу, нишпорять десятки людей з металошукачами.

“Карта з рядом із трьома деревами та червоним хрестом, що позначає місце, де має бути захований скарб, стимулює уяву”, — сказав колишній мер Оммерен Клаас Таммес, який нині очолює фонд, що володіє землею, на якій можуть бути сховані скарби.

Нагадаємо, під час дослідження в затоці Абу-Кір, недалеко від єгипетського міста Олександрії, вчені виявили затонулий давньогрецький корабель.

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