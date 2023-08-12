У Німеччині дівчина взяла шлюб із собакою: подробиці (фото)

У Німеччині відбулося несподіване весілля. Нареченими стали дівчина та її собака.

Про це пише Bild.

Весілля відсвяткували у липні в Ольденбурзі на півночі ФРН. Собака виявився дворнягою на ім'я Банту та провів 10 років у місцевому собачому притулку. Ніхто не хотів із ним спілкуватися. Місцева мешканка на ім'я Крістін обрала саме цього пса і дала притулок його у себе.

"На подяку притулок зробив дівчині незвичайний подарунок на день народження. Для неї та Банту організували весільну церемонію. Батько Крістін підвів її за руку до вівтаря, де на неї чекав чотирилапий наречений у собачому смокінгу. Замість "так" він сказав "гав", - йдеться у повідомленні.

У церемонії брала участь робітниця РАГСу, а зал був прикрашений квітами та повітряними кулями. Крістін та Банту розрізали весільний торт. Замість обручки наречена носитиме на шиї золотий ланцюжок із літерою Б.

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