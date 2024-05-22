У Німеччині продають унікальний замок, в якому заборонено жити (фото)

Загальна вартість споруди становить 1,9 млн євро або 41,3 тисячі євро за кв. м.

У німецькому місті Гамбурзі продають пам’ятку архітектури — копію середньовічного замку, зменшеного вчетверо. Загальна площа будівлі всього 46 квадратних метрів.

Про це повідомляє видання Bild.

Найменший у Німеччині замок збудував у 1887 році поштовий службовець Альберт Геннеберг, який отримав спадщину і зумів реалізувати мрію своєї дружини Марії.

Ця будівля має лише дві кімнати, але навіть у них проживати заборонено, оскільки споруда відповідно до документів - садовий будиночок.

Мініатюрний замок у Гамбурзі виставили на продаж / Фото: Bild Russian в Telegram

Його використовують для різних урочистих заходів та церемоній, наприклад, для весіль.

Мініатюрний замок у Гамбурзі виставили на продаж / Фото: Bild Russian в Telegram

За останні 10 років там побували понад 60 тисяч відвідувачів.

Останній власник мініатюрного замку помер 1986 року. Відтоді замок охороняється як пам'ятка архітектури.

Загальна вартість споруди становить 1,9 млн євро або 41,3 тисячі євро за кв. м.

Разом із будинком продають навколишній парк площею 3000 кв. м із екзотичними деревами. Потенційні покупці мають продовжувати тримати замок відкритим для публіки.

Нагадаємо, уряд Берліна прагне позбутися вілли, яка колись належала міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Геббельсу. У такий спосіб влада німецької столиці сподівається покласти край десятиліттям дебатів щодо перебудови або знесення комплексу, розташованого на величезній занедбаній ділянці в сільській місцевості на північ від Берліна.

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