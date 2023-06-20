У Німеччині штучний інтелект замінить редакторів у газеті Bild: очікуються сотні звільнень

На думку видання, "посад редакторів, співредакторів, коректорів та фоторедакторів не існуватиме в майбутньому".

Популярний німецький таблоїд Bild, найбільш продавана газета в Європі, планує замінити низку редакційних вакансій штучним інтелектом (ШІ), що призведе до сотень звільнень.

Про це йдеться електронному листі співробітникам від компанії-власника Bild – Axel Springer Verlag, передає The Guardian.

Замінивши частину редакторів штучним інтелектом видання планує зекономити 100 мільйонів євро.

"На жаль, ми змушені розлучитися з колегами, які мають завдання, що у цифровому світі виконуються штучним інтелектом та/або автоматизованими процесами", — сказано в електронному листі.

Також у листі зазначається, що "посади редакторів, персоналу друкованого виробництва, підредакторів, коректорів і фоторедакторів більше не будуть такими, як зараз".

Асоціація журналістів Німеччини (DJV) розкритикувала плани власників видання. Цей крок назвали "несумлінним, антисоціальним по відношенню до співробітників" і "безглуздим з економічної точки зору".

У лютому цього року головний виконавчий директор Axel Springer SE Матіас Депфнер заявляв, що його видання прагне стати "суто цифровою медіакомпанією". За його словами, штучний інтелект незабаром змінить "агрегацію інформації" і виживуть лише ті видавці, які зможуть створити "найкращий оригінальний контент".

ChatGPT: що відомо про штучний інтелект

Інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть генерувати дуже складний текст із простих підказок користувача, створюючи будь-що — від есе та заяв про роботу до віршів і творів художньої літератури. Але його відповіді іноді є неточними або навіть сфабрикованими.

Чатбот ChatGPT, заснований на нейромережевій мовній моделі GPT-3.5 запустили 30 листопада 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія дозволила використання штучного інтелекту у перекладах своїх пресрелізів.

У квітні німецьке видання Die Aktuelle звільнило свого редактора та попросило вибачення у сім’ї Міхаеля Шумахера за публікацію "інтерв’ю" з Шумахером, яке було повністю створене ШІ.

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