Цікaвинки
590
2 хв

У Німеччині виявили ймовірний щоденник Адольфа Гітлера (фото)

У знайденому щоденнику містяться особисті записи та згадки відомих історичних постатей.

Наталія Магдик
Ймовірний щоденник Гітлера

Ймовірний щоденник Гітлера / © dailystar.co.uk

У Німеччині виявили рукописний щоденник, який, за попередніми даними, може бути пов’язаний з Адольфом Гітлером. Документ ще не пройшов повну історичну експертизу, однак уже викликав значний інтерес серед дослідників і колекціонерів.

Про це пише видання The Daily Star.

Як повідомляє історик та публіцист Олаф Хаубольд, який брав участь у придбанні документа, щоденник був знайдений у приватному будинку й складається зі 113 сторінок, написаних від руки.

У записах містяться особисті роздуми, згадки про представників нацистського керівництва, зокрема Германа Герінга, а також численні посилання на німецьку акторку Марлен Дітріх, яка під час Другої світової війни відкрито виступала проти нацистського режиму та співпрацювала зі США.

/ © dailystar.co.uk

© dailystar.co.uk

/ © dailystar.co.uk

© dailystar.co.uk

Зі слів Хаубольда, папір і чорнило відповідають історичному періоду, однак авторство щоденника поки що не підтверджене. Остаточні висновки можуть бути зроблені лише після комплексної експертизи почерку, матеріалів і походження документа.

Щоденник був проданий приватному колекціонеру приблизно за 26 тисяч фунтів стерлінгів. Попередній власник відмовився розкривати деталі походження документа, пояснивши це конфіденційністю.

Історики наголошують, що знахідку слід розглядати з обережністю, зважаючи на скандал 1983 року, коли так звані «щоденники Гітлера» виявилися фальсифікацією. Тоді кілька осіб були засуджені за шахрайство, а справа набула міжнародного резонансу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з’ясували пікантний факт про геніталії Гітлера та стан його психіки.

590
