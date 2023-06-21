У Норвегії турист випадково знайшов піктограми бронзової доби

Турист на ім'я Тормод Фʼєлд під час відпочинку з родиною помітив незвичайний колір скелі, який виявився старовинною піктограмою.

Турист у Норвегії випадково знайшов піктограми бронзової доби. Завдяки своєму телефонові він зумів відрізнити різні відтінки кольорів і виявив зображення човна з веслярами, тварини та кількох людських фігур.

Про це пише Heritage Daily.

Ф'єлд зв'язався з місцевою владою та археологом Йоне Кіле-Весіком. Після цього на місце відправили дослідників з Норвезького інституту дослідження культурної спадщини (NIKU).

Ті підтвердили відкриття, яке датували бронзовим віком Норвегії, і заявили, що піктограма є однією із найдавніших пам’яток наскального мистецтва в цій частині країни.

Через історичну важливість точне місце розташування залишили у секреті. Це пояснюється тим, що пігменти, які використовуються для піктограм, легко пошкодити, і навіть людського дотику достатньо, щоб завдати непоправної шкоди.

Нагадаємо, після багатьох років суперечок дослідники нарешті розкрили таємницю шестидюймового скелета "прибульця", якого знайшли ще 2003 року. Муміфіковану істоту назвали Ата.

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