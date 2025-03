У носі 17-річного підлітка знайшли річ, яка застрягла десять років тому: що це було (фото)

Підліток 10 років жив із ґудзиком у носі

Реклама

Незвичайний випадок стався з 17-річним підлітком, який випадково дізнався, що у нього в носі вже понад 10 років застряг металевий ґудзик.

Про це повідомляє Need To Know.

Хлопець не мав жодних симптомів і навіть не підозрював, що носить у собі чужорідне тіло. Ґудзик знайшли випадково під час рентгенографії зубів.

Реклама

У дитинстві його батьки зверталися до лікарів із підозрою на сторонній предмет у носі, але тоді семирічний хлопчик не дозволив провести необхідні процедури. Через відсутність симптомів операцію так і не зробили.

Лікарі припустили, що через своє розташування предмет не спричинив запалення, нежить чи неприємного запаху. Томографія показала легке запалення, але значного пошкодження тканин не було.

Підліток 10 років жив із ґудзиком у носі

Медики пояснили: «Об’єкт був частково вкритий слизом і, можливо, якоюсь кіркою і мав блискучий вигляд, що вказує на його металеву природу. Навколишні кісткові структури мали нормальний вигляд. Комп’ютерна томографія підтвердила наявність стороннього тіла з супутнім легким запаленням, але значного пошкодження кісток або залучення синусів не спостерігалося».

Підлітку провели процедуру під місцевою анестезією у напівсидячому положенні, щоб уникнути потрапляння предмета до дихальних шляхів. Видалення минуло успішно, з мінімальною кровотечею.

Після операції хлопцеві призначили спеціальний розчин для загоєння, і вже через два тижні він почувався чудово.

Нагадаємо, медики витягнули 10-сантиметровий цвях з головного мозку українського захисника. Лікарі певні, що цей випадок увійде до світових медичних підручників, адже виживання після такого поранення можна вважати дивом.