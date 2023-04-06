У Новій Зеландії – Анал, у Франції – Принц Вільям: імена, які заборонені у різних країнах

У низці країнах діють закони, за якими деякі дитячі імена під забороною.

Вибір імені для дитини – особливий момент для батьків.

Мами і татусі вичитують значення, як ім'я вплине на дитину в майбутньому, а також багато іншого.

Втім, у багатьох країнах діють закони, за якими деякі дитячі імена заборонені.

Так, французький суд заборонив жіноче ім'я Нутелла. А у Новій Зеландії від 1995 року діють обмеження на ім'я Анал (з наголосом на першу "а"). У Швеції ж заборона на ім'я BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116. Також у цій країні не можна називати доньку на честь культового рокгурту Metallica.

Список імен, незаконних у всьому світі:

США – Король, Королева, Ісус Христос, III, Санта Клаус, Величність, Адольф Гітлер, Месія, @ та 1069

Італія – П'ятниця (Friday), Синій

Нова Зеландія – Шеф Максимус, Sex Fruit, Талула танцює хулу з Гаваїв (Talula Does the Hula from Hawaii), Анал

Мексика – Робокоп, Обрізання

Франція – Принц Вільям, Грізманн Мбаппе, Нутелла

Португалія – Тор, Том

Китай – Коран, Іслам

Ісландія – Гаррієт, Камілла, Дункан

У Саудівській Аравії не можна називати дитину Ліндою, в Марокко – Сарою, у Німеччині – Усамою бен Ладеном, а в Данії – Мавпою.

В Японії батькам заборонили називати сина Акума, що означає "диявол".

Зауважимо, в Україні немає обмежень на присвоєння тих чи інших імен. Тож у першому півріччі 2022 року на світ з'явилися дівчата з такими іменами, як Джавеліна, Хозяйка, Міссі. Незвичні чоловічі імена: Артур–Байрактар, Ян–Джавелін, Северус, Моісей, Лорд та Граф.

А після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні–2022" з піснею "Stefania" все більш популярним стало ім'я Стефанія.

Нагадаємо, відома іспанська акторка стала мамою дитини свого сина. Ана Обрегон пояснила, чому вона мама своїй онучці.

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