У Новій Зеландії – Анал, у Франції – Принц Вільям: імена, які заборонені у різних країнах

У низці країнах діють закони, за якими деякі дитячі імена під забороною.
Вибір імені для дитини – особливий момент для батьків.
Мами і татусі вичитують значення, як ім'я вплине на дитину в майбутньому, а також багато іншого.
Втім, у багатьох країнах діють закони, за якими деякі дитячі імена заборонені.
Так, французький суд заборонив жіноче ім'я Нутелла. А у Новій Зеландії від 1995 року діють обмеження на ім'я Анал (з наголосом на першу "а"). У Швеції ж заборона на ім'я BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116. Також у цій країні не можна називати доньку на честь культового рокгурту Metallica.
Список імен, незаконних у всьому світі:
- США – Король, Королева, Ісус Христос, III, Санта Клаус, Величність, Адольф Гітлер, Месія, @ та 1069
- Італія – П'ятниця (Friday), Синій
- Нова Зеландія – Шеф Максимус, Sex Fruit, Талула танцює хулу з Гаваїв (Talula Does the Hula from Hawaii), Анал
- Мексика – Робокоп, Обрізання
- Франція – Принц Вільям, Грізманн Мбаппе, Нутелла
- Португалія – Тор, Том
- Китай – Коран, Іслам
- Ісландія – Гаррієт, Камілла, Дункан
У Саудівській Аравії не можна називати дитину Ліндою, в Марокко – Сарою, у Німеччині – Усамою бен Ладеном, а в Данії – Мавпою.
В Японії батькам заборонили називати сина Акума, що означає "диявол".
Зауважимо, в Україні немає обмежень на присвоєння тих чи інших імен. Тож у першому півріччі 2022 року на світ з'явилися дівчата з такими іменами, як Джавеліна, Хозяйка, Міссі. Незвичні чоловічі імена: Артур–Байрактар, Ян–Джавелін, Северус, Моісей, Лорд та Граф.
А після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні–2022" з піснею "Stefania" все більш популярним стало ім'я Стефанія.
Нагадаємо, відома іспанська акторка стала мамою дитини свого сина. Ана Обрегон пояснила, чому вона мама своїй онучці.
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