У Новій Зеландії опосум тримав у заручниках жінку: чим все закінчилося

Поліція спіймала тварину і випустила на волю.
У Новій Зеландії жінка зателефонувала до поліції і повідомила, що опосум "тримає її в заручниках" у власному будинку.
Про це пише видання The Guardian.
З її слів, коли вона виходила на вулицю і намагалася сісти в машину, тварина бігла до неї, і вона ховалася за дверима.
Коли поліція прибула на місце і оглядала двір - з темряви вийшов маленький опосум і заліз на ногу офіцера. Правоохоронці спіймали, а потім випустити його на волю, подалі від житлових будинків.
Ветеринар Рейчел Страттон розповіла, що опосум переслідував жінку не з агресії, а через страх.
"Більшість диких тварин втекли б від людини, але малюк, можливо, все ще не вміє справлятися з загрозами", - пояснила вона.
Нагадаємо, в районі індійського міста Пілібхіт, штат Уттар-Прадеш, тигриця роздерла двох чоловік на очах у їхнього друга, який встиг видертися на дерево і врятуватися.
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