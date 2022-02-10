У Нью-Йорку представили незвичну скульптуру до Дня всіх закоханих (відео)

У Нью-Йорку представили незвичну скульптуру до Дня всіх закоханих (відео)

Витвір мистецтва з'явився у центрі Манхеттена.

Незвичну скульптуру до Дня всіх закоханих представили на Times Square в американському Нью-Йорку.

Про це розповіли у ТСН.Ранку 10 лютого.

Витвір мистецтва у центрі Манхеттена під назвою "Блум" або "Цвітіння" створює серцеподібні тіні. Все тому, що за певного ракурсу крізь колони у вигляді розрізаних труб пробивається світло від яскравих світлодіодних білбордів, які височіють над площею.

Ефект добре прорахований дизайнерами, які виграли конкурс на найкращий артоб'єкт до Дня святого Валентина. У Нью-Йорку вже 14 років влаштовують такий конкурс і вибирають найсердечнішу інсталяцію.

Новини світу: у Нью-Йорку представили незвичну скульптуру до Дня закоханих

Нагадаємо, 14 лютого майже весь світ святкує День святого Валентина (Валентинів день — ред.), або, як його ще називають, День усіх закоханих. Це свято католицького походження, назване ім'ям одного з двох ранньохристиянських мучеників з ім'ям Валентин — Валентина Інтерамнського та Валентина Римського.

Читайте також: