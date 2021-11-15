У Нью-Йорку відкрили одну з найвідоміших ковзанок світу

У Нью-Йорку відкрили одну з найвідоміших ковзанок світу

Її площа 2,6 тис. метрів квадратних.

Різдвяний сезон у Нью-Йорку розпочато: у Центральному парку відкрили одну з найвідоміших ковзанок світу.

Про це розповіли 15 листопада у випуску ТСН.14:00.

Також читайте Стало відомо, якою буде головна ялинка країни на Новий рік

Ковзанку офіційно відкривав мер міста Біл де Блазіо. Після цього група професійних фігуристок виконала танок під музику. Площа самої ковзанки 2600 квадратних метрів. Вже за традицією працюватиме вона аж до самого березня.

До слова, саме на ковзанці у Центральному парку знімали чимало американських фільмів, зокрема і другу частину "Один вдома".

Новини світу: у Центральному парку Нью-Йорка відкрили одну з найвідоміших ковзанок

Як повідомлялося, найпопулярніша ялинка світу, яку щороку запалюють біля Рокфеллер центру, вже прибула до Нью-Йорка. Ідеальне дерево вдалося знайти у штаті Меріленд. Його висота понад 24 метри. До останнього головну ялинку Штатів тримали у таємниці і стежили, аби вона не поламалась. Ялинку прикрасять 50 тисячами ліхтариків, вкритих кристалами Сваровскі. А запалять урочисто 1 грудня.

Читайте також:

Рейс для утіх: американська авіакомпанія пропонує польоти для занять сексом

В Італії за 103 тисячі євро продали величезний білий трюфель

Ніколи не зустрічались в реальному житті: пара під час карантину одружилась через Zoom

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання