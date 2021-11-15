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У Нью-Йорку відкрили одну з найвідоміших ковзанок світу

У Нью-Йорку відкрили одну з найвідоміших ковзанок світу

Associated Press

Її площа 2,6 тис. метрів квадратних.

Різдвяний сезон у Нью-Йорку розпочато: у Центральному парку відкрили одну з найвідоміших ковзанок світу.

Про це розповіли 15 листопада у випуску ТСН.14:00.

Ковзанку офіційно відкривав мер міста Біл де Блазіо. Після цього група професійних фігуристок виконала танок під музику. Площа самої ковзанки 2600 квадратних метрів. Вже за традицією працюватиме вона аж до самого березня.

До слова, саме на ковзанці у Центральному парку знімали чимало американських фільмів, зокрема і другу частину "Один вдома". 

Новини світу: у Центральному парку Нью-Йорка відкрили одну з найвідоміших ковзанок

Новини світу: у Центральному парку Нью-Йорка відкрили одну з найвідоміших ковзанок

Як повідомлялося, найпопулярніша ялинка світу, яку щороку запалюють біля Рокфеллер центру, вже прибула до Нью-Йорка. Ідеальне дерево вдалося знайти у штаті Меріленд. Його висота понад 24 метри. До останнього головну ялинку Штатів тримали у таємниці і стежили, аби вона не поламалась. Ялинку прикрасять 50 тисячами ліхтариків, вкритих кристалами Сваровскі. А запалять урочисто 1 грудня.

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