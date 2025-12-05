У пабі Нової Зеландії з’явився несподіваний дикий гість: "зірка" потрапила на камеру (відео)

Тюленя

В одному з пабів міста Річмонд на Південному острові Нової Зеландії в неділю ввечері з’явився несподіваний гість — маленький морський котик. Тварина пройшлася залом і встигла потрапити на відео з камер спостереження, перш ніж сховалася під посудомийною машиною.

Про це повідомило видання The Guardian.

За словами співвласниці бару Белли Еванс, спершу персонал вирішив, що до приміщення зайшов собака, адже заклад дозволяє відвідувачам приходити з домашніми улюбленцями. Лише придивившись, баристи зрозуміли, що перед ними — юний тюлень, який, ймовірно, загубився під час так званого «сезону дурнів». У цей період молоді тюлені часто опиняються у несподіваних місцях — від приватних будинків до проїжджих частин.

Відвідувачі спробували акуратно вивести тварину на вулицю, однак вона встигла сховатися пыд посудомийною машиною. Щоб виманити гостя, персонал використав начинку для піци. Поки тривали рятувальні «переговори», один із гостей навіть приніс із дому клітку для собаки.

На місце приїхали рейнджери Департаменту охорони природи Нової Зеландії, які, як виявилося, уже кілька годин шукали цього самого тюленя. За словами представниці відомства Гелен Отлі, протягом дня надходили численні повідомлення про тварину, помічену в різних частинах Річмонда.

Після огляду дитинча доправили на близький острів Реббит — безпечну територію, де немає собак. Фахівці зазначають, що такі «пригоди» не є аномалією: молоді тюлені часто долають річками і струмками до 15 км углиб суші, досліджуючи територію.

Еванс зізналася, що це перший випадок, коли їй довелося «виселяти» дикого відвідувача. Утім, персонал дав тварині ім’я — Папороть — і жартує, що бар отримав справжнє «тюленяче схвалення».

