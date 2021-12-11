У Парижі почався різдвяний сезон: тисячі ілюмінацій прикрасили вулиці міста

З вітрин дивляться Санта Клауси.

Париж в усій своїй красі зустрічає різдвяний сезон.

Про це розповіли у ТСН.19:30 за 11 грудня.

Казковою ілюмінацією прикрашені понад півтори сотні вулиць. Гирлядами на мільйон червоно-синіх лампочок сяють платани на Єлисейських полях. Жовтими і білими вогниками мерехтить Ейфелева вежа. З вітрин дивляться Санта Клауси - у Франції його називають Пер-Ноель - це означає рідзвяний дід".

Вогниками та спокусливими пропозиціями манять знамениті паризькі бутики. Ними в пошуках подарунків із задоволенням вештаються тисячі людей.

Новини світу: Париж зустрічає різдвяний сезон

Як повідомлялося, різдвяна ялинка Ватикану та вертеп на площі Святого Петра засяяли яскравими різдвяними вогнями. Відомо, що 113-річне дерево - ялинка заввишки 28 метрів - було доставлено до Ватикану з північного регіону Італії, Трентіно. Ялинка прикрашена 600 дерев'яними прикрасами, виготовленими вручну майстрами, та освітлена лампами з низьким енергоспоживанням.

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