У парку знайшли загадкову пляшку із посланням, якому 50 років: що там було

Президент Фонду парків і лісів Пенсільванії розшукує родичів чи одного із власників загубленого повідомлення 1973 року.

У парку в Пенсільванії, США, відвідувачі знайшли пляшку, яка містила 50-річне повідомлення. Вона лежила просто неба у лісі.

Про це пише Upi.

Автори статті зазначають, що сімейна пара була гуляла у парку штату Фаулерс Холлоу в окрузі Перрі, коли побачила на землі пшеницю, яку спочатку сприйняла за сміттям. Коли жінка Фрезетта підняла пляшку, то помітила, що всередині є папір із двома написами.

Пляшка містила квитанцію на прізвище Бернарда Мура в кемпінгу на суму 6 доларів від 31 серпня 1973 року, а також паперову тарілку з повідомленнями, написаними п'ятьма членами сім'ї Мур під час їхнього походу.

Мауері, президент Фонду парків і лісів Пенсільванії, поділився цією історією з інформаційним бюлетенем організації в надії віднайти одного з власників або родича тієї сім'ї.

Нагадаємо, що на Говерлі виявили "капсулу часу" з 50-річним посланням, авторів із "секретного міста" знайшли. Що там було написано - читайте за посиланням.

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