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У парламенті Нової Зеландії вперше пролунав бойовий клич маорі: відео

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У парламенті Нової Зеландії вперше пролунав бойовий клич маорі: відео

Депутатка парламенту Нової Зеландії виконує бойовий клич маорі / Фото: скриншот з відео

Молода депутатка продемонструвала свій зв’язок із громадою та повагу до традицій.

Наймолодша депутатка за всю історію парламенту в Новій Зелендії під час складання присяги виконала бойовий клич племені маорі, до громади якого вона належить.

Відео молодої новозеландської парламентарки стало вірусним.

21-річна Хана-Раухіті Майпі-Кларк у такий спосіб продемонструвала свій зв’язок із громадою та повагу до традицій.

Як повідомляє Hindustan Times, у своїй інавгураційній промові вона пообіцяла відданість своїм виборцям, сказавши: "Я помру за вас... але [також] буду жити за вас”.

Бойовий клич маорі характерний не тільки войовничими вигуками, але й загрозливою мімікою, яку дивно було спостерігати на обличчі молодої жінки. 

Нагадаємо, нещодавно найстаріший мешканець Нової Зеландії відсвяткував своє 107-річчя та розкрив секрет довголіття.

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Дата публікації
Перегляди
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