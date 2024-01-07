У парламенті Нової Зеландії вперше пролунав бойовий клич маорі: відео

Молода депутатка продемонструвала свій зв’язок із громадою та повагу до традицій.
Наймолодша депутатка за всю історію парламенту в Новій Зелендії під час складання присяги виконала бойовий клич племені маорі, до громади якого вона належить.
Відео молодої новозеландської парламентарки стало вірусним.
21-річна Хана-Раухіті Майпі-Кларк у такий спосіб продемонструвала свій зв’язок із громадою та повагу до традицій.
Як повідомляє Hindustan Times, у своїй інавгураційній промові вона пообіцяла відданість своїм виборцям, сказавши: "Я помру за вас... але [також] буду жити за вас”.
Бойовий клич маорі характерний не тільки войовничими вигуками, але й загрозливою мімікою, яку дивно було спостерігати на обличчі молодої жінки.
Нагадаємо, нещодавно найстаріший мешканець Нової Зеландії відсвяткував своє 107-річчя та розкрив секрет довголіття.
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