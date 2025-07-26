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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

У Парижі зупинили роботу одного з найбільших вокзалів через забуту валізу: деталі

В одному з найбільших вокзалів Парижу евакуювали пасажирів і призупинили рух потягів через забуту валізу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вокзал Монпарнас

Вокзал Монпарнас / © AP

У Парижі 26 липня через забутий багаж на вокзалі Монпарнас зупинили рух потягів більш ніж на півтори години. Служби безпеки евакуювали частину станції, а потяги тимчасово не відправлялись.

Про це повідомило видання Le Figaro.

Інцидент стався вранці: у поїзді TGV, який прибув із Кемпера, знайшли залишені речі. Попри оголошення, власник не з’явився, тож залучили саперів. Рух поїздів призупинили з 9:53 до 11:30. Пасажирів евакуювали з головного вестибюлю, встановили кордони безпеки.

За даними компанії SNCF, операція з перевірки тривала 15 хвилин. Потяги до Бордо, Ренна, Андая та Тулузи вирушили із запізненням до 1 години 40 хвилин. Лише один рейс — до Бреста — відправився вчасно, бо його платформа була в іншій частині вокзалу.

У SNCF заявили, що діяли за стандартною процедурою безпеки. Атмосфера серед пасажирів залишалась спокійною.

Це вже не перший інцидент на Монпарнасі. Кілька років тому двоє безхатьків у стані алкогольного сп’яніння заявили, що «підірвуть усе» на станції. При них виявили дев’ять газових балонів.

Нагадаємо, в Новій Зеландії кіт став місцевою знаменитістю завдяки своїм «злочинним» витівкам.

Раніше ми повідомляли, що відпочинок у серці Середземномор’я може перетворитись на небезпеку — у туристичних клубах активізувались шахраї.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
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