У Парижі зупинили роботу одного з найбільших вокзалів через забуту валізу: деталі

Вокзал Монпарнас / © AP

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У Парижі 26 липня через забутий багаж на вокзалі Монпарнас зупинили рух потягів більш ніж на півтори години. Служби безпеки евакуювали частину станції, а потяги тимчасово не відправлялись.

Про це повідомило видання Le Figaro.

Інцидент стався вранці: у поїзді TGV, який прибув із Кемпера, знайшли залишені речі. Попри оголошення, власник не з’явився, тож залучили саперів. Рух поїздів призупинили з 9:53 до 11:30. Пасажирів евакуювали з головного вестибюлю, встановили кордони безпеки.

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За даними компанії SNCF, операція з перевірки тривала 15 хвилин. Потяги до Бордо, Ренна, Андая та Тулузи вирушили із запізненням до 1 години 40 хвилин. Лише один рейс — до Бреста — відправився вчасно, бо його платформа була в іншій частині вокзалу.

У SNCF заявили, що діяли за стандартною процедурою безпеки. Атмосфера серед пасажирів залишалась спокійною.

Це вже не перший інцидент на Монпарнасі. Кілька років тому двоє безхатьків у стані алкогольного сп’яніння заявили, що «підірвуть усе» на станції. При них виявили дев’ять газових балонів.

Нагадаємо, в Новій Зеландії кіт став місцевою знаменитістю завдяки своїм «злочинним» витівкам.

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