У пасажира літака стався жахливий напад діареї просто в салоні: як вчинили члени екіпажу (відео)

Пілот літака був вимушений розвернутися після того, як пасажир переніс жахливий напад діареї.

Про це пише ladbible.com.

Рейс Delta Airlines прямував з Атланти, США, до Барселони, Іспанія. Минуло лише дві години після зльоту літака Airbus A350, коли пасажири в салоні відчули нестерпний запах.

Одному з мандрівників стало зле і він спробував дістатися до туалету, але, на жаль, не встиг та випорожнився просто у салоні.

LiveATC.com вдалося зняти, як пілот передає наземному управлінню повідомлення з поясненням ситуації.

"Це проблема біологічної небезпеки", - сказав пілот. "У нас пасажир, який протягом усього польоту мав діарею, тому вони хочуть, щоб ми повернулися до Атланти".

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard.



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1 — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023

Одна людина відповіла на вірусний допис у Twitter/X, сказавши, що це найгірший запах, який лише можна собі уявити: "Мій партнер літав цим рейсом! Це було дуже погано. Усе розлилося на проході, пахло жахливо. Використаний засіб з ароматом ванілі лише надавав йому запах ванільного лайна. Після того, як літак приземлився, його ретельно помили. Вони полетіли лише о 2:30 ночі".

Інша людина, яка була на борту, сказала Daily Mail: "І моя дружина, і я були в літаку. То був безлад. Пілоти ухвалили правильне рішення розвернутися. Наземна бригада вирвала килим та постелила новий. З огляду на обставини, наземна команда, бортпровідники та пілоти проробили чудову роботу".

Пасажири прибули до пункту призначення в Іспанії на вісім годин пізніше запланованого часу.

Представник Delta підтвердив, що інцидент стався через "медичний епізод".

"Рейс Delta 194 з Атланти до Барселони повернувся до Атланти через проблеми зі здоров'ям на борту", - повідомив представник авіакомпанії. "Наші команди працювали максимально швидко та безпечно, щоб ретельно очистити літак та доставити наших клієнтів до кінцевого пункту призначення. Ми щиро перепрошуємо наших клієнтів за затримку та незручності у їхніх планах поїздок".

Нагадаємо, австралійський мільйонер шукає помічника, який подорожуватиме з ним світом. Стало відомо, які вимоги та оплата.

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