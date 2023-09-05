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У пасажира літака стався жахливий напад діареї просто в салоні: як вчинили члени екіпажу (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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У пасажира літака стався жахливий напад діареї просто в салоні: як вчинили члени екіпажу (відео)

Пасажир переніс жахливий напад діареї в літаку / Фото: Getty Images

Це відбулося майже на півдорозі.

Пілот літака був вимушений розвернутися після того, як пасажир переніс жахливий напад діареї.

Про це пише ladbible.com.

Рейс Delta Airlines прямував з Атланти, США, до Барселони, Іспанія. Минуло лише дві години після зльоту літака Airbus A350, коли пасажири в салоні відчули нестерпний запах.

Одному з мандрівників стало зле і він спробував дістатися до туалету, але, на жаль, не встиг та випорожнився просто у салоні.

LiveATC.com вдалося зняти, як пілот передає наземному управлінню повідомлення з поясненням ситуації.

"Це проблема біологічної небезпеки", - сказав пілот. "У нас пасажир, який протягом усього польоту мав діарею, тому вони хочуть, щоб ми повернулися до Атланти".

Одна людина відповіла на вірусний допис у Twitter/X, сказавши, що це найгірший запах, який лише можна собі уявити: "Мій партнер літав цим рейсом! Це було дуже погано. Усе розлилося на проході, пахло жахливо. Використаний засіб з ароматом ванілі лише надавав йому запах ванільного лайна. Після того, як літак приземлився, його ретельно помили. Вони полетіли лише о 2:30 ночі".

Інша людина, яка була на борту, сказала Daily Mail: "І моя дружина, і я були в літаку. То був безлад. Пілоти ухвалили правильне рішення розвернутися. Наземна бригада вирвала килим та постелила новий. З огляду на обставини, наземна команда, бортпровідники та пілоти проробили чудову роботу".

Пасажири прибули до пункту призначення в Іспанії на вісім годин пізніше запланованого часу.

Представник Delta підтвердив, що інцидент стався через "медичний епізод".

"Рейс Delta 194 з Атланти до Барселони повернувся до Атланти через проблеми зі здоров'ям на борту", - повідомив представник авіакомпанії. "Наші команди працювали максимально швидко та безпечно, щоб ретельно очистити літак та доставити наших клієнтів до кінцевого пункту призначення. Ми щиро перепрошуємо наших клієнтів за затримку та незручності у їхніх планах поїздок".

Нагадаємо, австралійський мільйонер шукає помічника, який подорожуватиме з ним світом. Стало відомо, які вимоги та оплата.

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