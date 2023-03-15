У Пентагоні попередили про можливе надсилання зондів на Землю “інопланетним базовим кораблем”

Астрономи не можуть помітити міні-зонди, оскільки вони не відбивають достатньо сонячного світла.

Представники Пентагону попередили, що інопланетний базовий корабель може перебувати в нашій Сонячній системі та посилати крихітні зонди на Землю. Зонди з інопланетного корабля можуть використовуватися подібно до того, як NASA досліджує інші планети.

Про це повідомляє Daily Star з посиланням на звіт, присвячений вивченню невстановлених повітряних явищ.

Доповідь підготували директор Управління з вирішення аномалій (AARO) Міноборони США Шон Кіркпатрік і завідувач кафедри астрономії Гарвардського університету Абрахам Леб, які попередили про можливість наявності великого корабля.

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“Штучний міжзоряний об’єкт потенційно може бути базовим кораблем, який випускає багато невеликих кораблів під час свого близького проходу до Землі, операційна конструкція не надто відрізняється від місій NASA. Ці “насіння кульбаби” можуть бути відокремлені від основного корабля за допомогою припливної сили тяжіння Сонця або здатності до маневрування”, – повідомляють вони.

Ще у 2005 році Конгрес США звернувся до NASA з проханням знаходити 90% об'єктів діаметром більше 140 метрів. В результаті були побудовані телескопи Pan-STARRS.

Це призвело до дивного відкриття непізнаного довгого тонкого міжзоряного об’єкта у формі олівця, який отримав назву Оумуамуа. Багато вчених вважають його штучним.

“При правильному проектуванні ці крихітні зонди досягли б Землі або інших планет Сонячної системи для дослідження, оскільки материнський корабель пролітає в межах часткової відстані від Землі до Сонця — як це зробив Оумуамуа”, - йдеться в дослідницькому звіті продовжувалося.

За словами укладачів звіту, астрономи не можуть помітити міні-зонди, оскільки вони не відбивають достатньо сонячного світла.

Нагадаємо, Створене влітку цього року спеціальне управління Пентагону, яке досліджує різноманітні аномалії та непізнані об’єкти, розслідує сотні нових повідомлень. Однак розслідування поки що не надали жодних доказів того, що інопланетяни відвідували Землю або зазнавали аварії на нашій планеті.

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