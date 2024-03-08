У Пентагоні розкрили таємницю НЛО, які масово фіксували в 1950-60-х роках

Офіційні особи Міноборони США заявили про відсутність доказів того, що американський уряд стикався з інопланетним життям.

Сплеск кількості спостережень НЛО в 1950-х і 60-х роках був викликаний випробуваннями передових американських літаків-розвідників і космічних технологій.

Про це йдеться у звіті Пентагону, представленому Конгресу США в п’ятницю, 8 березня, повідомляє ВВС.

Цей звіт є частиною широкої публічної спроби уряду США вивчити НЛО або, як їх називають офіційні особи, "непізнані аномальні явища" (UAP).

Дослідники кажуть, що "особливо наполегливий наратив" полягає в тому, що уряд знайшов космічні кораблі та останки інопланетян і змовився зберегти в таємниці свою дослідницьку діяльність.

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Представник Пентагону сказав, що офіційні особи підійшли до звіту неупереджено, але просто не знайшли доказів інопланетян.

“Усі слідчі дії на всіх рівнях класифікації прийшли до висновку, що більшість спостережень були звичайними об’єктами та явищами або результатом помилкової ідентифікації”, — сказав журналістам генерал-майор Пет Райдер.

Дослідники відслідковували чутки про космічні кораблі інопланетян і виявили, наприклад, що нібито опублікована в 1961 році записка про НЛО була неавтентичною, і що зразок “космічного корабля інопланетян”, зібраний дослідницькою організацією, не був зроблений з інопланетного матеріалу, а був виготовлений в основному з магнію, цинку і вісмуту.

Що це було

У звіті перераховані нові технології, які, на думку дослідників, призвели до різкого зростання кількості звітів UAP у 1950-х і 60-х роках.

Серед них були висотні повітряні кулі, одна з яких викликала хвилю припущень про НЛО, коли розбилася поблизу Розвелла, Нью-Мексико в 1947 році, і літак-розвідник U-2.

Згідно з оцінкою Центрального розвідувального управління, більш ніж половина повідомлень про НЛО, досліджених на той час, належали до розвідувальних польотів США.

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Низка секретних дослідницьких проектів передбачала розробку літальних апаратів круглої або тарілкоподібної форми, що відповідало образу інопланетних кораблів у поширеній уяві, наприклад канадський винищувач-бомбардувальник VZ-9AV Avrocar, який був розроблений для вертикального зльоту та посадки.

Представники Пентагону визнали, що їхні дослідження не придушать поширених уявлень про інопланетних відвідувачів.

“Поширення телевізійних програм, книг, фільмів, а також величезна кількість контенту в Інтернеті та соціальних мережах, зосередженого на темах, пов’язаних з UAP, швидше за все, вплинуло на публічне обговорення цієї теми та зміцнило ці переконання в деяких верствах населення”, - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у липні 2023 року троє американських військових пілотів у відставці дали свідчення на слуханнях у Палаті представників США щодо непізнаних аномальних явищ, відомих як НЛО. Вони стверджують, що ці спостереження є проблемою національної безпеки.

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