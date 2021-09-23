У Перу під час укладання газопроводу виявили стародавнє поховання: фото

Людей поховали 800 років тому.

У Перу працівники газової компанії під час укладання турбопроводу знайшли рештки восьми людей, які були поховані в одній гробниці.

Про це з посиланням на представників компанії Calidda повідомляє Daily Mail.

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Люди були поховані з продуктами харчування і музичними інструментами близько 800 років тому. "Під час прокладки мереж природного газу в Чілка ми виявили похоронний контекст, що складається з тіл тіл разом з підношеннями кукурудзи і музичних інструментів. За оцінками, цим археологічним решткам близько 800 років", — йдеться в заяві компанії в соцмережах.

За словами археологині Сесілії Камарго, знахідка важлива для вивчення доіспаномовного древнього міста Чілка, яке розташоване за 60 км на південь від Ліми.

Тіла дорослих і дітей були загорнуті в рослинний матеріал. Навколо були розміщені кукурудза, посуд і різні духові інструменти, зокрема і флейти. Деяких закопали з мушлями на головах. У них виявили листя коки: їх використовували як стимулятора.

Слід зауважити, що що в 2018 році співробітники тієї ж компанії знайшли ще 30 стародавніх тіл в місті Чілка.

Як повідомлялося, у Помпеях знайшли унікальну гробницю з напівмуміфікованим тілом. Чоловікові у знайденій гробниці було близько 60 років, припускають науковці. Він, ймовірніше, за все був рабом, якого потім звільнили і який до смерті встиг достатньо розбагатіти, аби забезпечити собі пишне поховання. Археологи радіють: такого цілого скелета тут ніколи не знаходили, адже зазвичай мерців у Помпеях спалювали.

Новини світу: у Помпеях знайшли унікальну гробницю з напівмуміфікованим тілом

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