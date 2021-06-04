У Петербурзі чоловік прийшов з сокирою на парковку ФСБ та розгатив кілька автівок

Він стверджував, що його дружина є членом організованого злочинного угрупування.

Порушника затримали правоохоронці. Виявилося, що чоловік перебуває в нестабільному моральному стані.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

У російському Петербурзі чоловік прийшов з сокирою на парковку Федеральної служби безпеки. Він розмахував інструментом і вигукував нескладні речі. Наприклад, стверджував, що його дружина є членом ОЗУ.

Жителя міста затримала поліція, однак він встиг пошкодити кілька машин. Згодом з'ясувалося, що чоловік не цілком адекватний: він розлучений, тому перебуває в пригніченому моральному стані.

Нагадаємо, у США 13-річна дівчинка зізналася у вбивстві водія Uber Eats під час викрадення автомобіля. Разом із 15-річною подругою дівчина напала на 66-річного чоловіка з електрошокером.

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