У підлітка з живота стирчали дві ноги, сідниці та статеві органи вагою майже 15 кг

В Індії лікарі провели доленосну операцію 17-річному юнакові, видаливши його паразитичного близнюка, який був прикріплений до його живота. Це сталося після того, як нещодавно в іншому індійському місті із живота новонародженої дитини видалили близнюків.

Підлітку, який мав повністю розвинений додатковий набір кінцівок і таз, що підтримувався грудною артерією, була проведена двогодинна операція в лікарні Aiims в Делі, повідомляє ВВС.

Доктор Асурі Крішна, який очолював команду фахівців, сказав, що операція була особливо складною через вік пацієнта.

"У світовій медичній літературі задокументовано лише 40-50 випадків паразитичних близнюків, і в цих випадках операцію намагалися провести дітям", - розповів доктор Крішна в інтерв'ю.

Не маючи достатньої кількості медичної літератури, щоб керуватися нею, команді довелося покладатися на свою "інтуїцію, навички і знання", додав він.

Паразитичний близнюк – це недорозвинений зрощений близнюк, виживання якого повністю залежить від материнського. Вони трапляються вкрай рідко, менше одного випадку на 100 000 пологів.

Паразитичні близнюки утворюються, коли один плід частково розвивається, будучи прикріпленим до іншого. У цьому випадку у підлітка з живота стирчали дві повністю сформовані ноги, сідниці і зовнішні статеві органи – вагою майже 15 кг. Паразитичні кінцівки відчували біль, дотик і зміну температури.

Доктор Крішна розповів, що перше, що вони зробили, це визначили, наскільки взаємопов'язані між собою близнюки. За допомогою сканування лікарі з'ясували, що паразитичний двійник прикріпився до грудної кістки підлітка і живиться кров'ю з судини в його грудях.

"Але зв'язку з іншими основними органами, такими як печінка або нирки, не було", - сказав доктор Крішна, додавши, що вони також виявили велику кісту в черевній порожнині підлітка.

Операція була проведена в два етапи – спочатку видалили паразитичного двійника, а потім витягли кістозну масу з навколишніх органів.

Команда лікарів, до якої входили радіологи, анестезіологи та пластичні хірурги, завершила операцію за дві з половиною години.

"Потрібно було розділити сітку спільних кровоносних судин, нервів і тканин. Потрібно було подбати про те, щоб жоден з органів або тканин господаря не був пошкоджений", - сказав доктор Крішна.

Під час операції кров'яний тиск підлітка небезпечно впав, оскільки 30-40% його крові перетекло до паразитичного близнюка. Але лікарі сказали, що були готові до цього і швидко стабілізували його стан.

Підлітка виписали через чотири дні після госпіталізації. За словами доктора Крішни, він здоровий і не переніс жодних ускладнень після операції.

Незвичайна зовнішність підлітка зробила його предметом пліток і насмішок у його районі в Уннао, штат Уттар-Прадеш. Погляди та жарти негативно вплинули на його психічне здоров'я, змусивши його почуватися ізольованим і самотнім.

"Я не міг нікуди їздити або займатися фізичною активністю", - розповів він газеті Indian Express, додавши, що кинув школу у восьмому класі.

17-річний хлопець розповів, що він у захопленні і тепер хоче жити активним життям: "Сподіваюся вивчитися і знайти роботу. Переді мною відкрився новий світ".

Нагадаємо, наречена влаштувала коханому передшлюбний тест і три години била його струмом. Стало відомо, чим це закінчилося.

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