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У Південній Африці помітили жирафа з вигнутою зигзагом шиєю (фото)

У Південній Африці помітили жирафа з вигнутою зигзагом шиєю (фото)

Жираф / Фото: pixabay.com

Тварина випадково потрапила в об'єктив камери.

У природному парку в Південноафриканській Республіці тревел-блогерка помітила жирафа з шиєю, вигнутою зигзагом. Наразі є версія, чому у тварини така шия.

Про це повідомляє Live Science.

Як повідомила сама блогерка, Лінн Скотт, вона помітила молодого жирафа у Національному природному парку Крюґер, коли той просто стояв нерухомо. 

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Фото: Lynn Scott

У різних країнах Африки вже помічали як жирафів з кривою шиєю, так і тих, що мали травми шиї через поєдинки між особинами, тож без ретельного огляду неможливо встановити, чим спричинений стан жирафа. 

Нагадаємо, розлючений слон напав на автомобіль з туристами у Замбії. Одна туристка зі США загинула, другу жінку госпіталізовано до приватного медичного закладу в ПАР.

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