У Південній Кореї відбулося змагання серед людей, які нічого не роблять (фото)

Конкурс створили для того, щоб дати трудоголікам можливість розслабитися.
У Південній Кореї відбулося щорічне змагання Space-out. Його учасники розслабляються у лісі далеко від міської метушні та отримують призи за найстабільніший пульс.
Як повідомляє Vice, конкурс існує від 2014 року. Протягом 90 хвилин його учасники повинні просто "ловити дзен" і відволікатися від щоденної рутини, тобто нічого не робити. Як на усіх пристойних змаганнях, за десятками конкурсантів спостерігають глядачі та журі.
У цьому році число учасників змагань через коронавірус скоротили від 80 до 30 людей. Перше місце посів 34-річний кореєць, який керує перукарнею. Срібло дісталося чемпіону 2019 року Лі Радде. Він працює ведучим на англомовному радіо у Сеулі, а заради конкурсу 10 годин їхав на мотоциклі на острів Чеджу.
"Моє найбільше досягнення у житті – це перемога у конкурсі 2019 року. Так що не дивно, що моє друге найбільше досягнення у житті – це друге місце у 2021 році", – сказав Радд.
Конкурс створили для того, щоб дати трудоголікам можливість розслабитися, зробивши це без почуття провини. Організаторів постійно запрошують для проведення змагань у різні країни, зокрема європейські. Такі змагання вже проводили, наприклад, у Пекіні та Роттердамі.
Нагадаємо, винахідник із Південної Кореї створив "третє око" для любителів не відриватись від смартфонів на вулиці. Почеплене на голову, воно за допомогою сенсорів визначає перешкоди на шляху.