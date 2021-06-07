У Південній Кореї відбулося змагання серед людей, які нічого не роблять (фото)

Конкурс створили для того, щоб дати трудоголікам можливість розслабитися.

У Південній Кореї відбулося щорічне змагання Space-out. Його учасники розслабляються у лісі далеко від міської метушні та отримують призи за найстабільніший пульс.

Як повідомляє Vice, конкурс існує від 2014 року. Протягом 90 хвилин його учасники повинні просто "ловити дзен" і відволікатися від щоденної рутини, тобто нічого не робити. Як на усіх пристойних змаганнях, за десятками конкурсантів спостерігають глядачі та журі.

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У цьому році число учасників змагань через коронавірус скоротили від 80 до 30 людей. Перше місце посів 34-річний кореєць, який керує перукарнею. Срібло дісталося чемпіону 2019 року Лі Радде. Він працює ведучим на англомовному радіо у Сеулі, а заради конкурсу 10 годин їхав на мотоциклі на острів Чеджу.

"Моє найбільше досягнення у житті – це перемога у конкурсі 2019 року. Так що не дивно, що моє друге найбільше досягнення у житті – це друге місце у 2021 році", – сказав Радд.

Конкурс створили для того, щоб дати трудоголікам можливість розслабитися, зробивши це без почуття провини. Організаторів постійно запрошують для проведення змагань у різні країни, зокрема європейські. Такі змагання вже проводили, наприклад, у Пекіні та Роттердамі.

Vice news

Vice news

Нагадаємо, винахідник із Південної Кореї створив "третє око" для любителів не відриватись від смартфонів на вулиці. Почеплене на голову, воно за допомогою сенсорів визначає перешкоди на шляху.

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