У пологовому переплутали малюків: коли помітили підміну та чим все завершилося

Лікарня визнала помилку, виправила свої дії та призначила зустріч для обговорення компенсації родинам.

В одній з лікарень Таїланду переплутали немовлят. Батько новонародженої дівчинки запідозрив помилку з боку медичного закладу, коли знову побачив дитину після декількох днів розлуки.

Про це пише The Thaiger.

Чоловік помітив проблему, коли його новонароджена донька набула іншого вигляду після того, як її розлучили з матір'ю та поклали до реанімації. Дитина, яку доправили до відділення інтенсивної терапії через прискорене дихання, мала інший вигляд, ніж на фотографіях, зроблених перед випискою з лікарні.

Батько наполіг на проведенні аналізів крові та ДНК, які показали, що його доньку дійсно підмінили на бірманську дитину. Після цього лікарня попросила вибачення і запропонувала спеціальні права на медичне обслуговування.

Після інциденту, інформація про який поширилася в соціальних мережах, радник міністра охорони здоров'я Таїланду Танакріт Джітарерат підтвердив помилку лікарні.

У лікарні вважають, що плутанина сталася під час звичайного огляду. Тож в медичному закладі організували зустріч з батьками, щоб обговорити компенсацію. Батько зажадав 200 тис. батів (250 тис. грн), які мають бути розділені з бірманською сім'єю.

Водночас інцидент викликав обурення і занепокоєння щодо лікарняних процедур і безпеки пацієнтів. Лікарня попросила вибачення і пообіцяла вдосконалити свої протоколи, щоб запобігти подібним помилкам у майбутньому. Переживання батька з приводу того, що трапилося, свідчать про те, що подібні помилки можуть завдати серйозного емоційного удару по родинах.

Раніше стався подібний інцидент — в США працівники лікарні переплутали близнючок молодої матусі, і вона не знала, хто з них хто.

Читайте також: