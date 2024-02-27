У Польщі чоловік вкрав коня і намагався сховати його у квартирі на третьому поверсі

У Польщі 19-річному чоловіку загрожує від трьох місяців до п'яти років ув'язнення за крадіжку коня. Він намагався сховати тварину у своїй квартирі на третьому поверсі.

Про це пише Radio Gdansk.

Коли поліцейські у Вайхерово отримали екстрений дзвінок про людину, яка намагається вивести коня на верхній поверх місцевого житлового будинку, вони подумали, що це жарт. Однак чоловік на іншому кінці лінії не сміявся. Він наполягав на тому, що на сходах під'їзду стоїть дорослий кінь.

Поліція неохоче відправила команду на розслідування, але вони були шоковані, виявивши, що історія правдива. Там дійсно був кінь та чоловік, який сперечався з незадоволеними сусідами, які намагалися його зупинити.

Пізніше офіцери дізналися, що неназваний мешканець вкрав тварину і спробував сховати її. Очевидно, він не думав, наскільки помітною буде ця операція, або як він утримуватиме коня у своїй квартирі з двома спальнями, якщо тварині вдасться пройти через вхідні двері.

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Поліція оцінила ціну коня на суму близько 15 000 польських злотих. Їм вдалося повернути неушкоджену тварину власнику, який вже повідомив про його викрадення.

Що стосується 19-річного генія, його звинуватили у крадіжці. Чоловіку світить до п'яти років за ґратами.

Нагадаємо, хлопець помер після того, як з'їв садового слимака. Те, що почалося як жарт, обернулося трагедією.

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