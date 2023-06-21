У Польщі чоловік знайшов гаманець, повний грошей, і тепер може сісти за це до в'язниці

Польські правоохоронці нагадали, що прислів’я "знайшли – не вкрали" не означає відсутність кримінальної відповідальності.

У Польщі чоловік, який знайшов чужий гаманець з грішми, може потрапити до в'язниці.

Про це передає Тvn24.pl.

84-річний пенсіонер повідомив до поліції про втрату гаманця з грошима, в яком було близько трьох тисяч злотих (майже 27 тис. грн).

Правоохоронці проаналізували записи з камер спостереження, розміщених поблизу місця інциденту, що дозволило встановити особу щасливчика, хто знайшов згубу.

З’ясувалося, що гаманець з готівкою привласнив 32-річний чоловік. Проте повідомляти до поліції про знахідку він не збирався, а гроші привласнив собі.

Під час допиту він зізнався у інкримінованому діянні – привласненні чужого майна, за що йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Польські правоохоронці нагадали, що прислів’я "знайшли – не вкрали" не означає відсутність кримінальної відповідальності. У будь-якому випадку знайдену річ необхідно повернути законному власнику, або передати до служби знахідок, або повідомити про подію в поліцію. Ці поради корисні не лише полякам, але і жителям України.

Раніше повідомлялося, що у Польщі шокований водій впав та знепритомнів через розмір штрафу.

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